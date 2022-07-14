Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .

Двум высокопоставленным чиновникам категории "А" Госпродпотребслужбы и четырем другим фигурантам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества и служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия. В частности, и.о. председателя, заместителю, директору финансового департамента, руководителю сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы также и.о. директора одного из государственных предприятий и руководителю частной компании.

"Вышеупомянутые должностные лица хотели создать подконтрольное им предприятие, главной задачей которого было участие в тендерных процедурах. Из-за этой структуры чиновники планировали освоить бюджетные средства, которые правительство выделило на информатизацию Госпродпотребслужбы в 2022 году. По предварительным данным, речь идет о 680 млн грн", - говорится в сообщении.

Злоумышленники рассчитали, что для старта такого предприятия необходимо 2,5 млн. грн. Для этого от Госпродпотребслужбы объявили тендер на закупку услуг по разработке базы данных электронного государственного реестра кормовых добавок. На это выделили 2,6 млн. грн. из государственного бюджета.

"Тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма. И это при том, что по сравнению с другими участниками тендерной процедуры данная фирма предложила самую высокую цену.

Киберспециалисты СБУ задокументировали, что победитель "предоставил" Госпродпотребслужбе "готовый реестр" уже через сутки после заключения договора. За это из государственного бюджета фирма получила 2,313 млн грн", - добавили в СБУ.

Проверка показала, что в настоящее время у Госпродпотребслужбы нет базы данных электронного реестра, а заключение договора нанесло государству ущерб в размере 2 313 000 грн.