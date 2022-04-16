Руководство генштаба России понимало, чем закончится эта война, – российский оппозиционер

Об этом Фейгин сказал в эфире Espreso TV.



Оппозиционер отметил: "Руководство генштаба России понимал, чем все закончится. Они знали, что армия полностью разворована и разворована ими же. Так же они понимали, что столкнутся не только с сопротивлением украинского народа, но и с оружием Запада, конкурировать с которым невозможно Они хотят лучше прекратить эту войну и отойти "сохранив лицо".



Также Фейгин отметил, что в Путинской деспотии жизнь человека не значит ничего, даже имеет еще более негативное значение: "Для Путина чем больше умрет россиян, тем лучше. Они же для него все недовольны и бедны. И тем более останется "амебной массы" - безопасной для самого Путина", – подчеркнул Фейгин.



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