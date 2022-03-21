"Руководство было парализовано": КБ "Луч" раскритиковало обыски Укроборонпрома и просит переподчинить бюро Кабмину
Сотрудники конструкторского бюро "Луч" обратились к руководству страны с просьбой переподчинить бюро Кабинету министров вместо Укроборонпрома, поскольку госконцерн прибег к обыскам, задержаниям, давлению и отстранился от координации госпредприятий в первые недели войны
Об этом говорится в письме КБ президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову, передает Цензор.НЕТ .
Как указано в письме, Укроборонпром "прибег к незаконному задержанию, давлению и угрозам и.о. директора "Спецоборонмаша" Дениса Сердюка".
"Коллектив ГП "ГосККБ "ЛУЧ", который, рискуя собственной жизнью, с первых дней войны обеспечивает Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины и другие силы обороны необходимым вооружением, возмущен действиями руководства ГК "Укроборонпром", которые прибегли к незаконному задержания, обыску, давлению и угрозам по отношению к исполняющему обязанности директора ГП "Спецоборонмаш" Д. А. Сердюку. Считаем, что и. о. директора ГП "Спецоборонмаш" Денис Александрович Сердюк за личное мужество и отвагу, проявленные в защите государственных интересов Украины, за заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украины должен быть награжден", - указало КБ "Луч".
Сотрудники конструкторского бюро требуют немедленного отстранения от должностей и привлечения к ответственности руководителей госконцерна, которые предпринимали такие действия в отношении Сердюка.
"Такие "смелые" действия отдельного руководства ГК "Укроборонпром" ярко контрастируют на фоне их фактического самоустранения от координации предприятий - участников Концерна в первые две недели войны. В самые трудные дни, требовавшие принятия оперативных, волевых, рискованных решений под ракетно-бомбовыми ударами врага, руководство ГК "Укроборонпром" было парализовано", – отметили в КБ.
В ведомстве отметили, что руководители оборонных предприятий в первые недели войны принимали решения самостоятельно. После заявления президента о стратегическом переломе войны представители Укроборонпрома 11 марта посетили КБ "Луч", указано в письме.
"Однако этот визит состоялся не для координации или помощи, а для проведения очередных инспекций и предъявления обвинений. Учитывая вышесказанное, считаем, что для сохранения ГП "ГосККБ "ЛУЧ", дальнейшего обеспечения Вооруженных Сил Украины нашей продукцией, необходимо безотлагательно передать ГП "ГосККБ "ЛУЧ" в управление Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий во главе с ГП " ЛУЧ", - призвал коллектив бюро.
Напомним, и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюк принимал непосредственное участие в передаче Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии Украины, Службе безопасности Украины ракетно-артиллерийского вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось на хранении в филиале №1 ГП "Спецоборонмаш" в г. Малине. Несмотря на нанесенный Российской Федерацией ракетно-бомбовый удар по указанному предприятию, Сердюк организовал поисково-организационные работы и смог спасти и передать в военные формирования Украины и предприятия военно-промышленного комплекса десятки тонн боеприпасов и комплектующих к ним.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное