Руководство белорусского информагентства БелаПАН держат за решеткой

Сегодня, 22 августа 2021 года, прошло уже 72 часа от взятия их под стражу. Однако названных лиц так и не выпустили на свободу, передает Еспресо.TV .



К Левшиной допустили адвоката. По его словам, глава БелаПАН держится бодро, рассказывает Nexta .





Ирина Левшина

С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились. Вероятно, им уже предъявлено обвинение.



Перед этим в БелаПАН изъяли сервер.



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Деятельность компании в Минске парализовано.



Сейчас работу продолжает только та часть редакции, находится за границей.







БелаПАН годы была крупнейшей негосударственной агентством информации в Беларуси.



До разгрома редакции ее сотрудники вели два портала - belapan.by (доступ заблокирован) и naviny.by (действовать).



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