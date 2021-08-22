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Руководство белорусского информагентства БелаПАН держат за решеткой

22 августа, 2021 воскресенье
11:00
Мир

Главный редактор "Белорусского частного агентства новостей" (БелаПАН) Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и экс-директор Дмитрий Новожилов остаются задержанными

Сегодня, 22 августа 2021 года, прошло уже 72 часа от взятия их под стражу. Однако названных лиц так и не выпустили на свободу, передает Еспресо.TV .

К Левшиной допустили адвоката. По его словам, глава БелаПАН держится бодро, рассказывает Nexta .

Ирина Левшина

С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились. Вероятно, им уже предъявлено обвинение.

Перед этим в БелаПАН изъяли сервер.

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Деятельность компании в Минске парализовано.

Сейчас работу продолжает только та часть редакции, находится за границей.



БелаПАН годы была крупнейшей негосударственной агентством информации в Беларуси.

До разгрома редакции ее сотрудники вели два портала - belapan.by (доступ заблокирован) и naviny.by (действовать).

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