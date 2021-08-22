Руководство белорусского информагентства БелаПАН держат за решеткой
Главный редактор "Белорусского частного агентства новостей" (БелаПАН) Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и экс-директор Дмитрий Новожилов остаются задержанными
Сегодня, 22 августа 2021 года, прошло уже 72 часа от взятия их под стражу. Однако названных лиц так и не выпустили на свободу, передает Еспресо.TV .
К Левшиной допустили адвоката. По его словам, глава БелаПАН держится бодро, рассказывает Nexta .
Ирина Левшина
С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились. Вероятно, им уже предъявлено обвинение.
Перед этим в БелаПАН изъяли сервер.
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Деятельность компании в Минске парализовано.
Сейчас работу продолжает только та часть редакции, находится за границей.
БелаПАН годы была крупнейшей негосударственной агентством информации в Беларуси.
До разгрома редакции ее сотрудники вели два портала - belapan.by (доступ заблокирован) и naviny.by (действовать).
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