Руководство АРМА уличили в хищении почти $ 400 тыс.
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в сговоре и незаконном завладении арестованных $ 395 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила руководство АРМА в хищении арестованных средств в сумме $ 395 тыс., на которые был наложен арест судом и переданы в управление Агентства.
Правоохранители установили, что вместо хранения в АРМА, эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. По информации СБУ, это произошло в преступном сговоре руководства ведомства и частных адвокатов.
Отмечается, что средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда Киева.
Правоохранители провели обыски по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА. Были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами. Также было раскрыто банковскую тайну относительно движения указанных средств, проведен анализ телефонных соединений должностных лиц Агентства и других причастных лиц. В результате было подтверждено факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.
По информации прессслужбы, шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления в составе организованной преступной группы.
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