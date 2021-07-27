Руководство АРМА уличили в хищении почти $ 400 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила руководство АРМА в хищении арестованных средств в сумме $ 395 тыс., на которые был наложен арест судом и переданы в управление Агентства.



Правоохранители установили, что вместо хранения в АРМА, эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. По информации СБУ, это произошло в преступном сговоре руководства ведомства и частных адвокатов.



Отмечается, что средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда Киева.



Правоохранители провели обыски по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА. Были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами. Также было раскрыто банковскую тайну относительно движения указанных средств, проведен анализ телефонных соединений должностных лиц Агентства и других причастных лиц. В результате было подтверждено факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.



По информации прессслужбы, шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления в составе организованной преступной группы.

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