Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку после обвинений в нарушении правил WADA
Руководители Национального антидопингового центра Украины покинули свои должности после обвинений в нарушении правил WADA
Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
"Национальный антидопинговый центр Украины нарушил международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", - сообщил Вадим Гутцайт.
В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.
WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦа возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.
- Напомним, 13 июля стало известно, что украинский гимнаст Олег Верняев был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
- 27 октября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины.
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