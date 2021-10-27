Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку после обвинений в нарушении правил WADA

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Национальный антидопинговый центр Украины нарушил международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", - сообщил Вадим Гутцайт.

В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦа возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.