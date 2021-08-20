Руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщили о подозрении в связи с хищением 15 млн грн
Столичные правоохранители сообщили директору киевского коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" о подозрении в служебной халатности, которая привела к незаконному присвоению 15 млн грн из бюджета на установлении светофорных объектов в Киеве
Об этом передает пресс-служба ОГПУ.
"При процессуальном руководстве прокуроров Печерской окружной прокуратуры г. Киева директору коммунального предприятия " Центр организации дорожного движения " сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а директору подрядной организации - в присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2019 года между КП "Центр организации дорожного движения" и предприятием заключен ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20300000 грн.
"Однако подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
В рамках расследования проводятся следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
- Напомним, что 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА в связи со схемами на строительстве Подольского моста
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