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Руководителям авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines грозит до 9 лет за полеты в Крым

7 июля, 2023 пятница
13:12
Криминал Nordwind Airlines

Прокуратура Автономной Республики Крым автономии сообщила о подозрении двум генеральным директорам российских авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым

Об этом сообщило издание Крым Реалии.

Следствие установило, что гендиректора авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines организовали схему полетов с территории РФ в Крым.

С 2018 по 2022 год в общей сложности было совершено более 10 тысяч рейсов из аэропортов 25 российских городов в закрытый аэропорт "Симферополь". При планировании полетов компании поддерживали координацию с российскими органами государственного управления, в том числе Росавиацией.

Добавляется также, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Прокуратура не называет имен подозреваемых, однако, по данным из открытых источников, гендиректором "России" до сентября 2022 года был Сергей Александровский, а Nordwind Airlines – Игорь Швецов.

Ранее сообщалось, что генеральному директору российской авиакомпании "Уральские авиалинии" грозит девять лет тюрьмы за незаконные пассажирские перевозки в Крым.

  • 15 мая сообщалось , что Грузия разрешила полеты первой авиакомпании из РФ.
Крым
Война с Россией
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