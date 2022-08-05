Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Прокуратура направила в суд обвинение в отношении так называемого руководителя тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной Донетчине. Обвиняемому инкриминируют торговлю людьми, участие в террористической организации, а также нарушение законов и обычаев войны.

"Эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток, нанесения увечий с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений, а также запугивания и оказания на них психологического давления", - говорится в сообщении.

С октября 2014-го по февраль 2018 года злоумышленник удерживал против их воли пострадавших в застенке "Изоляция". Обвиняемый вместе с сообщниками по военизированному формированию "МГБ ДНР" применяли физическое и психическое насилие над потерпевшими. Кроме того, пытали их, имитировали расстрел, избивали палками и применяли электрический ток.

Людей держали без еды, воды, медицинской помощи и без доступа к туалету.

9 ноября 2021 года в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.

Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.

10 ноября 2021 г. Приморский суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 суток без права внесения залога. Бывший комендант донецкой застенки оккупантов "Изоляция" Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" заявил, что проживает в Киеве с 2019 года

В Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ, который перешел в "МГБ ДНР" и пытал людей в тюрьме российских наемников "Изоляция".

Журналист Станислав Асеев рассказал, что застенки "Изоляция" в оккупированном россиянами Донецке функционируют до сих пор и что туда оккупанты отправляют военнопленных и гражданских из Мариуполя.

11 мая советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что горожан, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb