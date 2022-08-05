Руководителя застенков оккупантов "Изоляция" будут судить за терроризм, торговлю людьми и военные преступления, - Офис генпрокурора
Руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" будут судить за торговлю людьми, участие в террористической организации и нарушение законов войны
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
Прокуратура направила в суд обвинение в отношении так называемого руководителя тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной Донетчине. Обвиняемому инкриминируют торговлю людьми, участие в террористической организации, а также нарушение законов и обычаев войны.
"Эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток, нанесения увечий с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений, а также запугивания и оказания на них психологического давления", - говорится в сообщении.
С октября 2014-го по февраль 2018 года злоумышленник удерживал против их воли пострадавших в застенке "Изоляция". Обвиняемый вместе с сообщниками по военизированному формированию "МГБ ДНР" применяли физическое и психическое насилие над потерпевшими. Кроме того, пытали их, имитировали расстрел, избивали палками и применяли электрический ток.
Людей держали без еды, воды, медицинской помощи и без доступа к туалету.
- 9 ноября 2021 года в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
- Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
- 10 ноября 2021 г. Приморский суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 суток без права внесения залога. Бывший комендант донецкой застенки оккупантов "Изоляция" Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" заявил, что проживает в Киеве с 2019 года
- В Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ, который перешел в "МГБ ДНР" и пытал людей в тюрьме российских наемников "Изоляция".
- Журналист Станислав Асеев рассказал, что застенки "Изоляция" в оккупированном россиянами Донецке функционируют до сих пор и что туда оккупанты отправляют военнопленных и гражданских из Мариуполя.
- 11 мая советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что горожан, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40
- Актуальное
- Важное