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Руководителя застенков оккупантов "Изоляция" будут судить за терроризм, торговлю людьми и военные преступления, - Офис генпрокурора

5 августа, 2022 пятница
18:57
Криминал

Руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" будут судить за торговлю людьми, участие в террористической организации и нарушение законов войны

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Прокуратура направила в суд обвинение в отношении так называемого руководителя тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной Донетчине. Обвиняемому инкриминируют торговлю людьми, участие в террористической организации, а также нарушение законов и обычаев войны.

"Эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток, нанесения увечий с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений, а также запугивания и оказания на них психологического давления", - говорится в сообщении.

С октября 2014-го по февраль 2018 года злоумышленник удерживал против их воли пострадавших в застенке "Изоляция". Обвиняемый вместе с сообщниками по военизированному формированию "МГБ ДНР" применяли физическое и психическое насилие над потерпевшими. Кроме того, пытали их, имитировали расстрел, избивали палками и применяли электрический ток.

Людей держали без еды, воды, медицинской помощи и без доступа к туалету.

  • 9 ноября 2021 года в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
  • Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
  • 10 ноября 2021 г. Приморский суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 суток без права внесения залога. Бывший комендант донецкой застенки оккупантов "Изоляция" Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" заявил, что проживает в Киеве с 2019 года
  • В Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ, который перешел в "МГБ ДНР" и пытал людей в тюрьме российских наемников "Изоляция".
  • Журналист Станислав Асеев рассказал, что застенки "Изоляция" в оккупированном россиянами Донецке функционируют до сих пор и что туда оккупанты отправляют военнопленных и гражданских из Мариуполя.
  • 11 мая советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что горожан, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке.

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Донецк
терроризм
воєнні злочини Росії
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