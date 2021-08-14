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Главная Экономика Руководителя водоканала Житомира наказали за загрязнение реки Тетерев

Руководителя водоканала Житомира наказали за загрязнение реки Тетерев

14 августа, 2021 суббота
15:43
Экономика

Мэр Житомира Сергей Сухомлин объявил выговор директору КП "Житомирводоканал" Андрею Никитину

Об этом передает Еспресо.TV .

"Рассмотрев материалы служебной проверки проведенной комиссией по распоряжению городского головы от 29.06.2021 №578 "О проведении служебной проверки и отстранении от осуществления полномочий по должности", принимая во внимание объяснения, предоставленные директором коммунального предприятия "Житомирводоканал" Житомирского городского совета Никитина А.Н. от 03.08.2021, руководствуясь статьями 147-149 Кодекса законов о труде Украины, объявить выговор директору коммунального предприятия "Житомирводоканал" Житомирского городского совета Никитину Андрею Николаевичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части необеспечения достаточного контроля за деятельностью подчиненных работников при выполнении ими должностных обязанностей и соблюдение условий договоров, заключенных предприятием", - говорится в распоряжении городского головы №705 .



Как утверждает местное издание Житомир.info, Никитин возглавил КП "Житомирводоканал" в июне 2016 года. В 2017 году получил первый официальный выговор от мэра, который, впрочем, им был отменен через суд.

В 2020 году с директором водоканала продлили контракт еще на два года.


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