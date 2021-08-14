Руководителя водоканала Житомира наказали за загрязнение реки Тетерев
Мэр Житомира Сергей Сухомлин объявил выговор директору КП "Житомирводоканал" Андрею Никитину
Об этом передает Еспресо.TV .
"Рассмотрев материалы служебной проверки проведенной комиссией по распоряжению городского головы от 29.06.2021 №578 "О проведении служебной проверки и отстранении от осуществления полномочий по должности", принимая во внимание объяснения, предоставленные директором коммунального предприятия "Житомирводоканал" Житомирского городского совета Никитина А.Н. от 03.08.2021, руководствуясь статьями 147-149 Кодекса законов о труде Украины, объявить выговор директору коммунального предприятия "Житомирводоканал" Житомирского городского совета Никитину Андрею Николаевичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части необеспечения достаточного контроля за деятельностью подчиненных работников при выполнении ими должностных обязанностей и соблюдение условий договоров, заключенных предприятием", - говорится в распоряжении городского головы №705 .
Как утверждает местное издание Житомир.info, Никитин возглавил КП "Житомирводоканал" в июне 2016 года. В 2017 году получил первый официальный выговор от мэра, который, впрочем, им был отменен через суд.
В 2020 году с директором водоканала продлили контракт еще на два года.
- В начале августа произошел серьезный сбой в работе канализационной системы Житомира, из-за чего была загрязнена река Тетерев, куда пошли неочищенные стоки . Убытки от аварии до сих пор подсчитываются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное