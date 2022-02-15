Руководителя САП могут не назначать либо из-за нардепов-"слуг", либо из-за Коломойского, - Фурса

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



Фурса прокомментировал информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до $1 млрд.



"Американцы скажут: "Мы готовы предоставить гарантии, как только вы выполните условия". Условия будут, с МВФ так всегда было. Плюс они отметят реформы, и здесь мы понимаем, что это будет антикоррупционная прокуратура, потому что там было прямое обещание Зеленского Байдену. И возможно, еще будет реформа корпоративного управления Нафтогаза, что также очень важно для американцев", - отметил инвестбанкир.



Он также прокомментировал задержку оглашения результатов конкурса на должность Специального антикоррупционного прокурора.



"Что может мешать, мы можем догадываться. Во-первых, это дела по депутатам от "Слуги Народа". Представьте, что вы (глава НАБУ, - ред.) Сытник, у вас есть информация о зарплатах в конвертах. Вам нужно начать расследование, но для этого вам нужно прийти в прокуратуру, чтобы они начали руководство. А вы понимаете, что, пока нет руководителя САП, вы придете к 100% своему генпрокурору и ваше дело развалится. Это одна из версий, а другая - это дело по Коломойскому и ПриватБанку. Там НАБУ сделало свою работу, им до этого мешала СБУ и остается вызвать и задержать господина Коломойского и компанию. Отсутствие руководителя САП не дает этого сделать", - подытожил Фурса.





Напомним, 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результатов конкурса из-за отсутствия кворума.