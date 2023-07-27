Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как отмечается, когда полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы, они решили этого не допустить и избили мужчину.

"Руководитель Ривненского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Во время "воспитательных мер" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения", - говорится в сообщении.

Накануне, 26 июля, правоохранители провели шесть обысков в квартирах, автомобилях и по месту работы руководителей центров комплектования. Там они обнаружили и изъяли мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. Также дома у руководителя Ривненского областного ТЦК нашли биту, которой избивали мужчину.

"У руководителя Ривненского районного ТЦК и СП было изъято 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ. Чиновник задержан. Ему объявлено о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ДБР.

В то же время главе областного ТЦК и СП объявили подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Военнослужащий также задержан. Инициировано обращение к следственному судье об избрании задержанным меры пресечения и отстранении от должностей", - добавили в ведомстве.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.