Об этом 6 июля сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правление ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм", - говорится в сообщении.

Также Кличко отметил, что на время аудита руководитель компании Игорь Кушнир будет отстранен от исполнения обязанностей.

Кличко добавил, что сейчас работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства.

Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Справка: Игорь Кушнир более 10 лет занимает пост президента "Киевгорстроя" - компании, которая на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023 она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Он появился на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью "Киевгорстроя". Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.