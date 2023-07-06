Руководителя "Киевгорстроя" отстранили от исполнения обязанностей и проведут аудит компании
Наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" приняло решение о начале проведения аудита деятельности компании "Киевгорстрой". В настоящее время руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей
Об этом 6 июля сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
"По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правление ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм", - говорится в сообщении.
Также Кличко отметил, что на время аудита руководитель компании Игорь Кушнир будет отстранен от исполнения обязанностей.
Кличко добавил, что сейчас работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства.
Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.
Справка: Игорь Кушнир более 10 лет занимает пост президента "Киевгорстроя" - компании, которая на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023 она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.
Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Он появился на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью "Киевгорстроя". Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.
- На Лазурном побережье нашли недвижимость супруги президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. Вилла во Франции обошлась в €20 млн и оформлена на фирму, которую три года назад приобрела компания Оксаны Кушнир.
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