Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в телеграм.

"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Купянске подозреваемый пошел на сотрудничество с оккупантами. По требованию представителей страны-агрессора мужчина организовал возобновление электроснабжения на оккупированных территориях для обеспечения поступления российской военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служащий рассмотрел и утвердил проект строительства воздушной линии электропередачи, которая была построена с использованием сил и средств агрессора.

Ему заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского главы Геннадия Мацегоры.

28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегоре за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.

15 апреля Олег Синегубов сообщил, что городской голова Купянска сбежал в РФ.

7 июля Мацегора уже находился под стражей россиян. Человек в первые дни полномасштабного вторжения перешел на сторону России.

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