Руководителя электросетей оккупированного Купянска подозревают в госизмене
Начальника электрических сетей в оккупированном Купянске Харьковской области подозревают в госизмене из-за сотрудничества с россиянами и возобновления электроснабжения для их нужд
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в телеграм.
"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Купянске подозреваемый пошел на сотрудничество с оккупантами. По требованию представителей страны-агрессора мужчина организовал возобновление электроснабжения на оккупированных территориях для обеспечения поступления российской военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служащий рассмотрел и утвердил проект строительства воздушной линии электропередачи, которая была построена с использованием сил и средств агрессора.
Ему заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
- 27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского главы Геннадия Мацегоры.
- 28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегоре за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.
- 15 апреля Олег Синегубов сообщил, что городской голова Купянска сбежал в РФ.
- 7 июля Мацегора уже находился под стражей россиян. Человек в первые дни полномасштабного вторжения перешел на сторону России.
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