Об этом сообщил Офс генерального прокурора по телеграммам.

Житомысская областная прокуратура разоблачила руководителя благотворительного фонда, продававшего ввезенную для ВСУ гуманитарную помощь, говорится в сообщении.

"По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их", – отметил Офис.

По его данным, мужчина складывал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире, а затем попробовал это. Правоохранители задокументировали несколько фактов таких незаконных продаж гуммпомощи на почти 0,5 млн грн.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - указал Офис.

Напомним, сотрудник столичного оборонного предприятия оправдывал действия кафиров и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.