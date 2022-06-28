Руководителя благотворительного фонда в Житомирской области разоблачили на продаже завезенных для ВСУ квадрокоптеров и турникетов
Руководитель благотворительного фонда завозил гуманитарную помощь якобы для ВСУ, а затем продавал ее
Об этом сообщил Офс генерального прокурора по телеграммам.
Житомысская областная прокуратура разоблачила руководителя благотворительного фонда, продававшего ввезенную для ВСУ гуманитарную помощь, говорится в сообщении.
"По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их", – отметил Офис.
По его данным, мужчина складывал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире, а затем попробовал это. Правоохранители задокументировали несколько фактов таких незаконных продаж гуммпомощи на почти 0,5 млн грн.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - указал Офис.
- Напомним, сотрудник столичного оборонного предприятия оправдывал действия кафиров и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.
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