Руководительница ОБСЕ отреагировала на решение РФ прекратить миссию на российско-украинской границе

Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ .

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь консенсуса для продления мандата миссии наблюдателей за решения РФ", - заявила Линде.

Она подчеркнула необходимость полного выполнения Минских договоренностей и напомнила, что Минский протокол 2014 предусматривает мониторинг российско-украинской границы и верификацию со стороны ОБСЕ.

Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжения работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.

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