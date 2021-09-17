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Главная война с Россией Руководительница ОБСЕ отреагировала на решение РФ прекратить миссию на российско-украинской границе

Руководительница ОБСЕ отреагировала на решение РФ прекратить миссию на российско-украинской границе

17 сентября, 2021 пятница
10:33
война с Россией Анн Линде

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая возглавляет ОБСЕ, выразила сожаление из-за позиции РФ, которая не продлит миссию наблюдателей на российских КПП "Гуково" и "Донецк"

Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ .

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь консенсуса для продления мандата миссии наблюдателей за решения РФ", - заявила Линде.

Она подчеркнула необходимость полного выполнения Минских договоренностей и напомнила, что Минский протокол 2014 предусматривает мониторинг российско-украинской границы и верификацию со стороны ОБСЕ.

  • Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжения работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
  • В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
  • В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.
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