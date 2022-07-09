Об этом заявил глава совета директоров компании Брет Тейлор.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавере", - написал Тейлор в Twitter .

Ранее Маск сообщил Twitter об отказе от сделки по покупке.

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