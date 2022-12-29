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Главная война с Россией Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине

Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине

29 декабря, 2022 четверг
21:23
война с Россией

Перед полномасштабным вторжением России в Украину Вашингтон и Лондон сделали необычный шаг, обнародовав свою информацию о планах Москвы

Об этом глава британского агентства GCHQ (Центр правительственной связи) сэр Джереми Флеминг говорил с главой американской разведки Аврил Хейнс, как приглашенный редактор программы Today на BBC.

Издание отмечает, что именно Аврил Хейнс сыграла ключевую роль в рассекречивании и публикации секретных данных накануне февральского вторжения. Этот необычный шаг был призван умерить Россию и опровергнуть заявления ее руководства о том, что страна только обороняется. "Мы, конечно, пытались противопоставить свои данные той дезинформации, которую распространяла Россия, – объясняет Хейнс. – Мы видели, что Кремль пытается создать информационный фон для вторжения, и хотели опровергнуть это, помочь людям понять, что это ошибочная информация".

Хейн отмечает, что разведка смогла повлиять на ситуацию и понятно, что ее влияние было больше на Западе, чем в других уголках мира.

В России, по ее словам, эти усилия "практически не принесли результата" из-за жесткого контроля Кремля над внутренним информационным пространством. "Авторитарные государства имеют такое асимметричное преимущество, поскольку они жестко контролируют информацию, получаемую их населением", - считает Хейнс.

Россия, по ее словам, также пыталась воспользоваться открытыми каналами информации на Западе, чтобы продвигать свою повестку дня и усугублять разногласия в обществе. В результате в некоторых странах стали верить в надуманные утверждения Москвы.

"Основные нарративы России: США провоцирует конфликт [в Украине], НАТО и Украина ставят условия и угрожают России, и это в свою очередь заставляет последнюю занять ту позицию, которую она заняла", - объясняет Хейнс.

Сам Джереми Флеминг, проработавший в разведке 30 лет, назвал рассекречивание данных "достаточно тяжелым со всякой точки зрения", поскольку сбор этих сведений требовал больших усилий. Но собирать такую информацию нет смысла, если ее нельзя применить.

Флеминг говорит, что дал зеленый свет обнародованию информации, хотя большинство мира не полностью приняло аргументы разведки и не полностью поверило западной версии того, как будет развиваться конфликт.

Флеминг отметил, что важную роль в конфликте играют частные компании: они могут, например, предоставлять спутниковые снимки, подтверждающие заявления разведки о наращивании российских войск у границ или помогать с киберзащитой – этим занимались такие технические гиганты, как Microsoft.

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США
Великобритания
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