Руководители МВД Евросоюза соберутся на срочное совещание из-за нелегалов, которые попадают в ЕС из Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Словению, которая председательствует в Совете ЕС, с просьбой созвать внеочередную встречу министров внутренних дел", - говорится в сообщении.



Совещание пройдет в режиме онлайн.

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Летом 2021 Литва объявила о миграционной кризис. На границе с Беларусью пока действует режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака.