Руководители МВД Евросоюза соберутся на срочное совещание из-за нелегалов, которые попадают в ЕС из Беларуси
Внеочередная встреча министров внутренних дел стран Евросоюза пройдет 18 августа в рамках механизма реагирования на ситуацию в Литве, в которой белорусский режим направляет нелегальных мигрантов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Словению, которая председательствует в Совете ЕС, с просьбой созвать внеочередную встречу министров внутренних дел", - говорится в сообщении.
Совещание пройдет в режиме онлайн.
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