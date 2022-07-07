Руководители МІ5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы со стороны Китая
Главы MI5 и ФБР в своем первом совместном выступлении в среду, 6 июля, предупредили о растущей долгосрочной угрозе Китая для интересов Британии и США
Об этом сообщили в Reuters.
"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должно добавить, в политику наших союзников)", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй.
Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум сказал, что его служба уже более чем удвоила ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, вызывающей озабоченность.
Он добавил, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.
Директор ФБР Кристофер Рэй со своей стороны заявил, что китайское правительство представляет "наибольшую долгосрочную угрозу" экономической и национальной безопасности Британии, США и их союзников в Европе и других странах.
Он отметил, что Пекин прямо вмешивался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку он не хотел выбора кандидата-критика Китая и бывшего протестующего на площади Тяньаньмэнь.
Рэй предупредил, что китайское правительство представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены, и "настроены на воровство ваших технологий".
- 6 июля СМИ сообщили , что в Китае произошла наибольшая в истории утечка персональных данных. Огромная онлайн-база данных, содержащая личную информацию до одного миллиарда граждан Китая, оставалась в открытом доступе более года, пока на прошлой неделе анонимный пользователь на хакерском форуме не предложил продать данные и не привлек внимание к утечке.
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