Руководители МІ5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы со стороны Китая

Об этом сообщили в Reuters.

"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должно добавить, в политику наших союзников)", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум сказал, что его служба уже более чем удвоила ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, вызывающей озабоченность.

Он добавил, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй со своей стороны заявил, что китайское правительство представляет "наибольшую долгосрочную угрозу" экономической и национальной безопасности Британии, США и их союзников в Европе и других странах.

Он отметил, что Пекин прямо вмешивался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку он не хотел выбора кандидата-критика Китая и бывшего протестующего на площади Тяньаньмэнь.

Рэй предупредил, что китайское правительство представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены, и "настроены на воровство ваших технологий".

6 июля СМИ сообщили , что в Китае произошла наибольшая в истории утечка персональных данных. Огромная онлайн-база данных, содержащая личную информацию до одного миллиарда граждан Китая, оставалась в открытом доступе более года, пока на прошлой неделе анонимный пользователь на хакерском форуме не предложил продать данные и не привлек внимание к утечке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb