Руководители Генштабов США и России провели телефонный разговор впервые после 24 февраля
Он состоялся сразу после недавних переговоров глав Министерства обороны двух стран
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на пресс-секретаря Объединенного штаба полковника Дэйва Батлера.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли разговаривал по телефону со своим российским коллегой генералом Генштаба Валерием Герасимовым в четверг, 19 мая.
Это первый разговор двух лидеров с момента начала вторжения России в Украину 24 февраля.
"Военные лидеры обсудили несколько проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми", – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что разговор Милли с Герасимовым состоялся шесть через шесть дней после того, как министр обороны США Ллойд Остин впервые со времени начала широкомасштабного российского вторжения в Украину разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Разговор Остина с Шойгу длился около часа. Остин использовал этот случай, чтобы призвать Шойгу ввести "немедленное прекращение огня" в Украине. До этого они разговаривали 18 февраля, прежде чем Россия начала вторжение в Украину.
В России традиционно озвучили свою версию произошедшего, сообщает Интерфакс. В минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.
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