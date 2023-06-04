Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По данным источников, правительство Сингапура проводит подобные встречи уже несколько лет подряд в рамках форума, но ранее о них не сообщалось.

Отмечается, что США были представлены директором национальной разведки Аврил Хейнс. Также среди других присутствовали председатель индийского агентства по сбору разведданных за рубежом, Research and Analysis Wing Самант Гоэл и представитель разведки Китая. Ни один представитель России не присутствовал на встрече, сообщил один из источников. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на форуме, но сказал, что не присутствовал на разведывательной встрече, пишет агентство.

"Встреча является важным событием в международной теневой повестке дня. Учитывая ряд привлеченных стран, это не фестиваль ремесел, а скорее способ содействия более глубокому пониманию намерений и результатов", - передал один из источников.

"Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, согласно которому они могут вести диалог, даже если с более формальной и более открытой дипломатией есть трудности – это очень важный фактор во времена напряженности. И мероприятие в Сингапуре способствует этому", – сказал один из собеседников Reuters.

Кроме того, отмечается также, что информации о повестке дня переговоров мало. Агентство сообщает только, что разведки обсуждали российско-украинскую войну и транснациональную преступность.

По словам одного источника, тон встречи был в ключе сотрудничества, а не конфронтационный.

Представитель министерства обороны Сингапура подтвердил, что участники "Диалога Шангри-Ла", в том числе чиновники разведывательных служб, имеют возможность встретиться с коллегами.