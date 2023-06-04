Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Руководители 20 ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре, – Reuters

Руководители 20 ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре, – Reuters

4 июня, 2023 воскресенье
11:19
Мир

Представители около двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели тайную встречу на полях форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По данным источников, правительство Сингапура проводит подобные встречи уже несколько лет подряд в рамках форума, но ранее о них не сообщалось.

Отмечается, что США были представлены директором национальной разведки Аврил Хейнс. Также среди других присутствовали председатель индийского агентства по сбору разведданных за рубежом, Research and Analysis Wing Самант Гоэл и представитель разведки Китая. Ни один представитель России не присутствовал на встрече, сообщил один из источников. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на форуме, но сказал, что не присутствовал на разведывательной встрече, пишет агентство.

"Встреча является важным событием в международной теневой повестке дня. Учитывая ряд привлеченных стран, это не фестиваль ремесел, а скорее способ содействия более глубокому пониманию намерений и результатов", - передал один из источников.

"Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, согласно которому они могут вести диалог, даже если с более формальной и более открытой дипломатией есть трудности – это очень важный фактор во времена напряженности. И мероприятие в Сингапуре способствует этому", – сказал один из собеседников Reuters.

Кроме того, отмечается также, что информации о повестке дня переговоров мало. Агентство сообщает только, что разведки обсуждали российско-украинскую войну и транснациональную преступность.

По словам одного источника, тон встречи был в ключе сотрудничества, а не конфронтационный.

Представитель министерства обороны Сингапура подтвердил, что участники "Диалога Шангри-Ла", в том числе чиновники разведывательных служб, имеют возможность встретиться с коллегами.

  • Напомним, 2 июня министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Сингапур для участия в форуме "Диалог Шангри-Ла". В первый день он встретился с сингапурским, австралийским, новозеландским коллегами, а также с главой Пентагона.
Общество
Украина
Китай
Сингапур
США
Читайте также:
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
3 июня, 2023 суббота
Армения должна выйти из ОДКБ и вступить в ЕС и НАТО, - глава Европейской партии Хзмалян
Ракета Storm Shadow
3 июня, 2023 суббота
Storm Shadow кардинально меняет ситуацию: россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий, - британский эксперт Грант
Концерт Rammstein
3 июня, 2023 суббота
Rammstein на грани распада, - Bild
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
4 июня
12:52
Обновлено
Россия нанесла удар по пригороду Днепра: из-под завалов дома достали тело девочки
12:40
НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму, - премьер Эстонии Каллас
12:23
В Украине сегодня чествуют детей, погибших в результате агрессии России
10:41
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
10:31
Российские обстрелы украинских территорий: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
10:02
Минобороны Британии: У российских властей паранойя из-за сине-желтого цвета
09:30
Эксклюзив
Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы ликвидируют Пригожина, или военными структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, - Пионтковский
09:14
Армия РФ держит в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них нет
09:08
Инфографика
За сутки РФ потеряла в Украине 470 военных, 8 танков, 2 ПВО и 10 БПЛА, - Генштаб
08:32
ПВО ночью сбила три ударных дрона и четыре российские крылатые ракеты
08:05
Эксклюзив
Пионтковский объяснил, в чем уязвимость Путина
08:03
Ночная атака армии РФ на Киев: ПВО уничтожило ракеты на дальних подступах
07:53
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций последнего тура
07:43
Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США Бжезинский
07:00
За минувшие сутки украинские военные сообщили о 23 боевых столкновениях и 56 обстрелах
06:27
В Госдуме РФ считают, что Путину не удалось достичь всех целей в Украине
01:55
На Сумщине в результате обстрела ранен человек
01:24
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
01:01
"Будет очень мощным": Экс-директор ЦРУ поделился ожиданием контрнаступления ВСУ
00:35
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром сезона
00:21
Спасатели спасли троих детей из горящей многоэтажки в Харьковской области
2023, суббота
3 июня
23:31
Месси попрощался с ПСЖ
23:26
Цуренко вслед за Светолиной вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
22:40
Зеленский: Наша независимость Украины – это не что-то абстрактное. Не забывайте благодарить воинов
21:50
Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
21:45
Эксклюзив
С уходом путинской группировки в России начнется мафиозная борьба, - Пионтковский
21:26
"Реал" расторг контракт со своим самым дорогим игроком в истории
21:12
Rammstein на грани распада, - Bild
20:53
В Белгородской области требуют по 3 тыс. рублей за эвакуацию детей из Шебекино, - СМИ
20:35
На Полтавщине произошло ДТП. Погибли 4 человека, среди них 13-летний мальчик
20:32
ВСУ за день отразили 16 атак россиян и уничтожили три склада боеприпасов, – Генштаб
20:25
"Манчестер Сити" победил МЮ в финале Кубка Англии
20:07
В Судане оппозиционный армии спецназ захватил национальный музей в Хартуме
20:00
Эксклюзив
Глен Грант
Самое опасное для Украины – давать России время, – британский полковник Грант
20:00
Эксклюзив
Обращения Пригожина к россиянам словно списаны с большевистских листовок Ленина и Троцкого солдатам на фронте 1916-1917 годов, - Пионтковский
19:49
Евгений Пригожин
Пригожин выдвинул ультиматум в отношении Белгородской области РФ
19:10
Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
19:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Получение Украиной ATACMS даст России понять, что игра окончена, - британский эксперт Грант
18:31
Полеты дронов над Москвой усилят желание РФ победить, - британский полковник Грант
18:30
Эксклюзив
В окружении Путина уже сформировалась группа людей, которая поняла, что война проиграна - Пионтковский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV