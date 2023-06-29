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Руководителей военкоматов проверят на добродетель и эффективность, создана рабочая группа, - замминистра обороны Павлюк

29 июня, 2023 четверг
08:53
Общество

Руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки проверят на добродетель и эффективность выполнения служебных обязанностей

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в телемарафоне.

Отмечается, что проверку будут проводить представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиции и ВСУ.

"Получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос сегодняшнего дня, поскольку в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана", - сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что будет создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

Павлюк отметил, что, вероятно, не удастся провести широкомасштабную проверку. Тем не менее, он надеется, что можно будет установить, насколько каждый руководитель отвечает предъявляемым к нему требованиям.

После проверки будет проведен анализ полученных данных, после чего будут разработаны предложения для руководства государства по дальнейшим мерам по улучшению работы военкоматов.

Скандал с главой одесского военкомата

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

А уже 23 июня лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о проведении проверок всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки в стране.

28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

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