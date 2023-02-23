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Руководителем вагоноремонтного завода в Днепре является выехавший на неподконтрольные Украине территории боевик "ЛНР" - Bihus.Info

23 февраля, 2023 четверг
20:16
Общество сепар лнр

Журналистка Bihus.Info Ярослава Вольвач поделилась деталями расследования по действующему руководителю предприятия в Днепре Андрею Анофриеву, который воевал на стороне "ЛНР" по меньшей мере до 2017 года

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"СБУ и Офис генпрокурора подтвердили и установили тот факт, что Андрей Анофриев якобы в течение нескольких месяцев 2014 года воевал на стороне так называемой ЛНР. Единственное, что мы установили в рамках своего расследования, что речь шла о периоде более длинном, чем несколько месяцев 2014 года, т.е. по меньшей мере речь идет о периоде до 2017 года. Фактически этот человек вел двойную жизнь в Украине, возглавляя филиалы Укрзализныци, в частности государственное предприятие "Укрспецвагон" в 2014 году, а сегодня руководит Днепровским вагоноремонтным заводом, и параллельно с этим он спокойно ездил на территорию "ЛНР". и "ДНР", – рассказала журналистка.

Ярослава Вольвач добавила, что Днепровский вагоноремонтный завод – не первое предприятие по ремонту вагонов, полувагонов и другого, которые возглавляет и к которым имеет отношение Андрей Анофриев .

"Сейчас Анофриев является действующим руководителем Днепровского вагоноремонтного завода. Это предприятие не государственное, оно уже долгое время принадлежит украинскому олигарху Леониду Юрушеву. Если посмотреть наше расследование, то есть момент, когда мы приехали на предприятие и нам объясняют, почему мы не можем осуществлять свою журналистскую работу, и объяснение заключалось в том, что мы находимся на территории стратегического предприятия: пройти на территорию нельзя, поговорить с руководителем нельзя, потому что сейчас военное время, то есть они сами говорят, что это предприятие в военное время действительно является стратегическим для Украины, однако это предприятие возглавляет человек, который в рамках своей работы может осуществлять любые вещи, и опять же это вопрос государственной безопасности, потому что мы не знаем, чем занимался Андрей Анофриев в Днепре, мы не понимаем, какие у него были возможности и насколько он их реализовал... Единственное, что мы знаем точно, пока готовилось наше расследование, Андрей Анофриев собрал вещи и уехал на оккупированные территории. Могу сказать только то, что это не был официальный выезд через КПП, то есть он уехал неофициально", – отметила Вольвач.

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