Руководителем САП назначен детектив НАБУ Клименко, выигравший конкурс на должность
Верховная Рада 28 июля назначила Александра Клименко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме.
"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - пишет Ермак.
Также Ермак отметил, что от успешной борьбы с коррупцией зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса.
Новость дополняется.
- Ранее сообщалось , что Комиссия определила победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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