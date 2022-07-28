Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - пишет Ермак.

Также Ермак отметил, что от успешной борьбы с коррупцией зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса.

Новость дополняется.