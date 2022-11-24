Руководитель Yasno о темпах возобновления электрики: система не может сразу выйти на базовый уровень генерации
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что возобновить электроснабжение по всей стране удастся не сразу, ведь после обстрелов система не может выйти на базовый уровень потребления и генерации в один момент
Об этом Коваленко написал в Facebook.
"При атаке произошел внезапный обрыв связи между регионами. В регионах, где чрезмерная генерация, растет резко частота в сети, автоматика начинает останавливать генерацию, чтобы не сгорело все. С другой стороны - отключаются потребители. Система для сохранения входит в баланс на нулевом уровне. После того, как связь между регионами восстанавливается, система сразу не может выйти на базовый уровень потребления и генерации. Нельзя запустить условно 100% генерации, если нет столько потребления", - пояснил Коваленко.
По этим причинам запуск системы происходит поэтапно, соответственно электроэнергию в районы подают также постепенно.
"Представьте себе пять регионов. В двух – чрезмерная генерация, они могут выработать больше электроэнергии, чем потребляют. А в трех регионах дефицит генерации, то есть там потребляют значительно больше, чем производят. Все эти регионы соединены сетями в единую энергосистему, у них баланс", - написал Коваленко.
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