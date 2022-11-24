Об этом Коваленко написал в Facebook.

"При атаке произошел внезапный обрыв связи между регионами. В регионах, где чрезмерная генерация, растет резко частота в сети, автоматика начинает останавливать генерацию, чтобы не сгорело все. С другой стороны - отключаются потребители. Система для сохранения входит в баланс на нулевом уровне. После того, как связь между регионами восстанавливается, система сразу не может выйти на базовый уровень потребления и генерации. Нельзя запустить условно 100% генерации, если нет столько потребления", - пояснил Коваленко.

По этим причинам запуск системы происходит поэтапно, соответственно электроэнергию в районы подают также постепенно.

"Представьте себе пять регионов. В двух – чрезмерная генерация, они могут выработать больше электроэнергии, чем потребляют. А в трех регионах дефицит генерации, то есть там потребляют значительно больше, чем производят. Все эти регионы соединены сетями в единую энергосистему, у них баланс", - написал Коваленко.

23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

24 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

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