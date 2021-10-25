Руководитель ВОЗ назвал три условия преодоления пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса
Об этом он сказал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, говорится в Twitter-странице главы ВОЗ.
По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся только тогда, когда:
- поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;
- страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;
- разработчики вакцин поделятся технологиями и лицензиями.
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