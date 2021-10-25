Руководитель ВОЗ назвал три условия преодоления пандемии коронавируса

Об этом он сказал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, говорится в Twitter-странице главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся только тогда, когда:

поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики вакцин поделятся технологиями и лицензиями.