Руководитель военной администрации Кривого Рога анонсировал "ласковый" переход на украинский язык
В Кривом Роге откроют языковые клубы для "ласкового" перехода на украинский язык
Об этом на своей Facebook странице заявил Александр Вилкул.
Вилкул рассказал, что с 1 июля 2022 года в каждом районе Кривого Рога откроют языковые клубы "Общайся на украинском". По его словам, это сделано для того, чтобы все желающие могли спокойно перейти на украинский язык, ведь раньше в Кривом Роге звучал в основном русский."Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие", – говорит Вилкул.
Таких клубов в городе будет 23 и будут работать дважды в неделю. Людей будут учить, как правильно ставить ударение в украинских словах, как не использовать суржик, как написать заявление или автобиографию. Также библиотекари будут знакомить людей с новинками украинской литературы и приглашать молодых криворожских авторов. По окончании курсов участники получат электронные сертификаты.
"Также будут приглашаться спикеры, в том числе и не из Кривого Рога, с которыми можно будет пообщаться онлайн. Это касается известных артистов, украинских писателей, общественных деятелей, с которыми можно будет обсудить на украинском языке актуальные вопросы, а также профильные темы", – добавил он.
- 19 июня 2022 года парламент принял три важных закона, направленных на борьбу против оккупантов на культурном и информационном фронтах.
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