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Uber передала на реанимобили $3 млн через UNITED24

12 января, 2023 четверг
18:33
Общество

В Украину прибыл CEO Uber Дара Хосровшахи, передавший на покупку реанимобилей $3 млн, собранные в рамках акции компании в UNITED24 и из собственных средств

Об этом в телеграмме пишет глава Минцифры Михаил Федоров.

"Хосровшахи — один из самых успешных СЕО в мире, который руководит компанией с мировым именем. Его приезд в Киев — пример мощной поддержки лидера глобального бизнеса. Был рад вручить благодарность от Президента Украины и UNITED24", - отмечает чиновник.

Он добавил, что месяц назад Uber начал сбор средств на реанимобили через UNITED24.

"Благодаря донатам и персональному вкладу компании собрали $1,5 млн. Сегодня Uber внес новый вклад — еще $1,5 млн. Следовательно, это $3 млн за месяц партнерства. Поддержка мощных мировых брендов, как Uber, помогает не только собрать деньги на машины скорой помощи, но и держать Украину в фокусе внимания всего мира" – пишет Федоров.

  • Напомним, сегодня стало известно, что первые проекты восстановления поврежденных российскими оккупантами домов в пределах платформы UNITED24 будут запущены в Ирпене Киевской области.

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