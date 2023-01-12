Uber передала на реанимобили $3 млн через UNITED24
В Украину прибыл CEO Uber Дара Хосровшахи, передавший на покупку реанимобилей $3 млн, собранные в рамках акции компании в UNITED24 и из собственных средств
Об этом в телеграмме пишет глава Минцифры Михаил Федоров.
"Хосровшахи — один из самых успешных СЕО в мире, который руководит компанией с мировым именем. Его приезд в Киев — пример мощной поддержки лидера глобального бизнеса. Был рад вручить благодарность от Президента Украины и UNITED24", - отмечает чиновник.
Он добавил, что месяц назад Uber начал сбор средств на реанимобили через UNITED24.
"Благодаря донатам и персональному вкладу компании собрали $1,5 млн. Сегодня Uber внес новый вклад — еще $1,5 млн. Следовательно, это $3 млн за месяц партнерства. Поддержка мощных мировых брендов, как Uber, помогает не только собрать деньги на машины скорой помощи, но и держать Украину в фокусе внимания всего мира" – пишет Федоров.
- Напомним, сегодня стало известно, что первые проекты восстановления поврежденных российскими оккупантами домов в пределах платформы UNITED24 будут запущены в Ирпене Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное