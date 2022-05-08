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Руководитель "Роскосмоса" Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине

8 мая, 2022 воскресенье
11:59
Мир Илон Маск

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин угрожает основателю SpaceX Илону Маску ответственностью за развертывание в Украине сети спутникового интернета Starlink

Об этом Рогозин написал в telegram.

По его словам, Илону Маску придется отвечать за возможное сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

"По нашей информации, доставка и передача ВСУ абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск таким образом причастен к поставкам средств военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал ", – написал Рогозин.

Он добавил, что с помощью Starlink интернетом пользовались украинские военные в Мариуполе.

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интернет
война с Россией
русская агрессия
Илон Маск
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