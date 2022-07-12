Руководитель Роскосмоса Рогозин показал "самую мощную в мире" ракету "Сармат" и анонсировал серийное производство
Россияне продолжают кичиться ядерным оружием и угрожать миру
Фото ракеты Дмитрий Рогозин выложил в телеграмму.
"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - написал он.
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