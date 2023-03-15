Руководитель Rheinmetall рассказал детали о строительстве танкового завода в Украине

Об этом говорится в интервью Армина Паппергера Neue Zürcher Zeitung .

По словам гендиректора концерна, чтобы начать производство танкового завода в Украине нужно принятие такого решения украинским правительством. Примечательно, что мощности не будут принадлежать Rheinmetall, а компания будет арендовать помещение.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое поможет Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - отметил он.

В частности, в ответ на вопрос о начале строительства Армин Паппергер сказал, что Украина должна это определить: развернут ли его во время войны или после ее окончания.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Поэтому нам нужно начать планировать сейчас. Мы разработали концепцию и представили ее германскому правительству", – сказал гендиректор Rheinmetall.