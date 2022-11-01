Руководитель псевдоморпорта в Херсонской области способствовал водной переправе вражеских боеприпасов, ему сообщили о подозрении
Первого ноября главе "морпорта" РФ в Херсонской области сообщили о подозрении за содействие переправе боеприпасов российских захватчиков на правый берег Днепра
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Руководителю созданного российскими оккупантами "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт" объявили подозрение.
"Он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов РФ для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что псевдочиновник вместе с россиянами разграбил захваченных предприятий воднотранспортной отрасли Херсонщины для передачи в Россию.
Следствие установило, что злоумышленник – бывший чиновник Укрводдороги. В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с русскими захватчиками.
В настоящее время ему доложено о подозрении за госпредательство, совершенное в условиях военного положения.
Также в Херсонской области задокументировали преступления "председателя" временно оккупированного поселка Миролюбовка.
"С начала оккупации села злоумышленник по собственной инициативе помогал захватчикам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей. Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику", - разъясняют в СБУ.
Кроме того, еще одну коллаборантку разоблачили в Луганской области - бывшая директор гимназии в Беловодске добровольно согласилась возглавить лицей оккупационной администрации и организовала "учебный процесс" с использованием российских учебников и методичек, а учителей направила на "переподготовку" в РФ.
"Находясь на "должности", вражеская приспешница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам. Для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой "Юнармии" РФ", - добавляют в пресс-службе.
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