Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Руководителю созданного российскими оккупантами "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт" объявили подозрение.

"Он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов РФ для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что псевдочиновник вместе с россиянами разграбил захваченных предприятий воднотранспортной отрасли Херсонщины для передачи в Россию.

Следствие установило, что злоумышленник – бывший чиновник Укрводдороги. В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с русскими захватчиками.

В настоящее время ему доложено о подозрении за госпредательство, совершенное в условиях военного положения.

Также в Херсонской области задокументировали преступления "председателя" временно оккупированного поселка Миролюбовка.

"С начала оккупации села злоумышленник по собственной инициативе помогал захватчикам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей. Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику", - разъясняют в СБУ.

Кроме того, еще одну коллаборантку разоблачили в Луганской области - бывшая директор гимназии в Беловодске добровольно согласилась возглавить лицей оккупационной администрации и организовала "учебный процесс" с использованием российских учебников и методичек, а учителей направила на "переподготовку" в РФ.

"Находясь на "должности", вражеская приспешница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам. Для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой "Юнармии" РФ", - добавляют в пресс-службе.

13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.

В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение эксвотажка "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен в ВСУ.

Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену.

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