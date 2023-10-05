Руководитель производителя тепловизионных прицелов Archer заявил, что предприятие приостановило работу из-за обысков НАБУ
Руководитель Archer Александр Яременко заявил, что единственный в Украине производитель охлажденных тепловизионных прицелов приостановил работу из-за обысков НАБУ
Об этом Яременко написал в facebook.
По его словам, Arcehr временно не может помочь с ремонтом, обслуживанием и "прошивкой" приборов из-за обысков НАБУ.
"Вчера нас посетило НАБУ. Провели обыски в офисах и в домах сотрудников, изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Это мой первый обыск с 1992 года, когда я стал руководителем компании.
Все прошло более-менее порядочно. Мы добровольно передали технику, все пароли и документы", – написал Яременко.
Он подчеркнул, что многие обстоятельства дела вызвали у него удивление.
"Само определение суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи. Суд выносил решение, не проверив информацию. Почему копируются конструкторские чертежи и документация, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства... Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу к нашим конкурентам", - отметил Яременко.
В заключение он призвал НАБУ не мешать Archer работать.
"Пожалуйста, выполняйте свою работу, но не мешайте работать нам. Мы каждую минуту находимся на связи с военными. Для нас сейчас каждый день на счету, ведь идет война, ребята нуждаются в нашей помощи! Копируйте все, что вам нужно, но срочно возвращайте оборудование. Просим уважать нашу работу, наш Archer, ежедневно спасающий тысячи жизней", - подытожил Яременко.
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