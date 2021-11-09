Руководитель Pfizer спрогнозировал, что вакцинироваться от COVID-19 придется каждый год

Об этом Бурла заявил во время выступления в Atlantic Council, передает "РБК-Украина" .



При этом руководитель Pfizer отметил высокую эффективность третьей дозы вакцины.



"Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты выше, чем ранее достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами", - сказал Бурла.



Гендиректор Pfizer добавил, что на сегодняшний день вопросом является срок сохранения защиты от коронавируса. По словам Бурлы, исследования свидетельствуют, что через полгода после вакцинации иммунитет к COVID-19 снижается.



"Нам нужно понаблюдать в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки", - добавил Бурла.



По мнению руководителя компании-производителя вакцины, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. В то же время он отметил, что в этом вопросе нет определенности и нужно больше данных.



"Нам нужно подождать и понаблюдать. Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - сказал Бурла.

Напомним, в Украине увеличили количество профессий по обязательной вакцинации от COVID-19.