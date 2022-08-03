Фото из Сумской области в своем telegram-канале опубликовал руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ежедневно работаем над усилением обороноспособности Сумщины. Сейчас в сотрудничестве с благотворительным фондом "Добро побеждает" изготовили и передали на позиции определенное количество противотанковых ежей. Качественные, мощные, надежные. Они способны остановить гусеничную и колесную бронетехнику врага", - написал Живицкий.

Глава Сумской ОВА отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ предприятия Сумщины уже изготовили более полутысячи противотанковых ежей, делали скобы для укрепления, подставки для оружия и другие важные вещи.

"Обустраиваем защиту Сумщины: для этого задействованы средства как областного, так и местных бюджетов, а также благотворительных фондов. Сумщина – северный форпост Украины", – пишет Дмитрий Живицкий.

Фото из региона:

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