Руководитель ОП Ермак заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.



"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", - написал он.

Напомним, впервые Ермак заболел коронавирусом 9 ноября 2020 года, а вылечился 23 ноября 2020 года.