Руководитель ОП Ермак заболел коронавирусом
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 3 февраля получил положительный тест на коронавирус
Об этом он написал в Facebook.
"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", - написал он.
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