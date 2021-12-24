Руководитель ОП Ермак: "формула Штайнмайера" исключает проведение выборов в ОРДЛО без контроля Украины

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".



"Что касается "формулы Штайнмайера" - она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент - легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", - сказал Ермак.



По словам главы ОПУ, согласно Копенгагенскому документу, устанавливающему принципы проведения демократических выборов, выборы в ОРДЛО должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей. А украинские правоохранители должны обеспечить безопасность.



"Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница к моменту выборов уже должна контролироваться правительством, которое проводит выборы государства. А иначе как обеспечить безопасность?" - добавил он.



Ермак утверждает, что выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла признать выборы легитимными.



Справка: формула Штайнмайера предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в ОРДЛО, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины.



Особый статус Донбасса будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада ОБСЕ о соответствии местных выборов международным стандартам и украинскому законодательству, а закон продолжит действовать на постоянной основе после признания выборов демократическими.

Напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что российская делегация ТКГ предложила рассмотреть план действий оккупантов и сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера".