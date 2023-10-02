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Руководитель Музея Голодомора подала в суд после травли в соцсетях

2 октября, 2023 понедельник
19:16
Общество

И. о. гендиректора Музея Голодомора Леся Гасиджак подала в суд иск о защите достоинства и деловой репутации на юриста Клима Братковского

Об этом она написала в фейсбуке .

"Исковое заявление (ответчик - Братковский Клим Сергеевич) о защите достоинства и деловой репутации, признании информации дискриминационной и ложной и возмещении ущерба - уже в Голосеевском районном суде г. Киева", - написала Гасиджак.

Исполняющая обязанности директора музея подчеркнула, что этот иск - не только отстаивание ее чести, но и поддержка другим женщинам: "Четкая позиция: смолчать - это развязать руки новым хейтерам".

Гасиджак представляет в суде организация "ЮрФем: поддержка" . Там говорят, это логичное завершение подготовки требований искового заявления после бодишейминга.

"Мы понимаем, что это достаточно сложный и болезненный процесс для общества в целом, но настаиваем на невозможности дискриминировать любого человека по каким-либо признакам. Ждем открытия производства и интересного судебного процесса", - пояснила адвокат Оксана Гузь.

Предыстория

27 июля в сети захейтили Гасиджак за ее вес. Известный юрист Клим Братковский написал, что Музей Голодомора должен возглавлять военный, прошедший плен и знающий, что такое голод. Волну хейта по отношению к Гасиджак подхватила и российская пропаганда. Первыми же Гасиджак поддержали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и движение "Марш женщин".

Позже Леся Гасаджак сообщила, что готовит судебный иск из-за оскорбления чести и достоинства.

"Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергаются очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", - заявила она.

Публичная дискуссия по поводу внешности руководительницы Музея Голодомора совпала по времени с общественным обсуждением того, нужно ли сейчас, во время войны, достраивать сам музей за счет налогоплательщиков. Пользователи соцсетей выразили мнение, что за эти деньги можно закупить дроны для армии.

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