Руководитель Музея Голодомора готовит иск в суд из-за травли
Исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за оскорбления чести и достоинства
Об этом Леся Гасиджак заявила в эфире Радио Свобода.
"Готовлю официальное заявление. Иск будет обязательно. Это дело не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история и грустная, с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они являются женщинами на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", - заявила руководитель музея.
Пани Гасиджак подчеркнула, что очень много усилий специалисты разных уровней прилагают к тому, чтобы общество наше изменилось.
"Чтобы мы перестали иначе воспринимать как что-то плохое, неправильное и неудобное. Оказывается, работы впереди еще очень много. У нас идет война. С войны возвращаются защитницы и защитники без рук, без ног. Потом эти люди будут терпеть хейт? Потому что они некрасивы?" – сказала женщина.
- Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и движение "Марш женщин" раскритиковали юриста Клима Братковского, который затравил директор музея Голодомора Лесю Гасиджак из-за ее фигуры.
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