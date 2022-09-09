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Руководитель МАГАТЭ призвал немедленно создать "зону безопасности" вокруг ЗАЭС

9 сентября, 2022 пятница
19:00
Мир

Перебои с электроснабжением на Запорожской АЭС повышают угрозу аварии, необходимо немедленно создать "зону безопасности" вокруг нее

Об этом руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси написал в твиттере.

Гросси сообщает, что узнал от все еще остающихся на станции членов миссии МАГАТЭ о том, как Энергодар минувшей ночью из-за обстрелов оказался полностью обесточенным, а с возрастающей интенсивностью обстрелов маловероятно, что его удастся восстановить надолго.

Поэтому он призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

МАГАТЭ понимает, что оператор, не имея уверенности в том, что внешнее питание будет восстановлено, рассматривает остановку единственного исправного реактора. Тогда вся станция будет полностью зависеть от дизельных генераторов в том, чтобы поддерживать жизненно важные функции для ядерной безопасности. Оператор не сможет перезапустить реакторы, пока внешнее энергоснабжение не будет надежно восстановлено", – отмечает Гросси.

Он также отмечает, что с тяжелыми бытовыми условиями, которые складываются для жителей Энергодара, есть риск того, что на станции начнет не хватать сотрудников, которые критически необходимы для ее безопасного функционирования.

"Этот драматическое развитие событий свидетельствует об абсолютной необходимости создать зону ядерной безопасности. Это единственный способ гарантировать, что не дойдет до ядерного несчастного случая", - подчеркнул Рафаэль Гросси.

  • Президент Российской Федерации Владимир Путин признал , что на Запорожской АЭС присутствует российская армия и техника. Они, по его словам, охраняют периметр ЗАЭС
  • 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС. По прибытии в Запорожье Россия заставила ждать миссию в общей очереди въезда на ЗАЭС. До этого им отказали в проходе по спецпропускам.
  • После завершения миссии МАГАТЭ двое ее участников остались работать на станции на постоянной основе.
  • 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам посещения ЗАЭС.

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Новости
война с Россией
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
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