Руководитель Института подготовки юридических кадров СБУ подозревается в госизмене

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении в государственной измене временно исполняющий обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

3 августа Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасчины.

15 августа СБУ сообщила о задержании работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесчины. В тот же день СБУ сообщила о подозрении двум "высоким должностным лицам" оккупационных властей РФ на временно захваченных территориях Востока Украины.

26 августа правоохранители задержали группу злоумышленников в Бучанском районе Киевщины, которые сливали адреса украинских патриотов рашистам и помогали оборудовать блокпосты.

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