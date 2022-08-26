Руководитель Института подготовки юридических кадров СБУ подозревается в госизмене
СБУ задержала за государственную измену руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении в государственной измене временно исполняющий обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
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