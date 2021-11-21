Руководитель BioNTech заявил, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год
Глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что от COVID-19, вероятно, придется ежегодно вакцинироваться.
Об этом Шахин рассказал в интервью Bild am Sonntag, сообщает Укринформ .
По его словам, в будущем придется проводить ежегодную ревакцинацию, как сейчас происходит для защиты против гриппа.
"Недавно опубликованные данные нашего исследования свидетельствуют, что вакцинация обеспечивает очень высокую защиту до девяти месяцев, поэтому у вакцинированных людей редко развиваются серьезные заболевания и редко попадают в больницу", - сказал Шахин.
Он добавил, что бустерная доза не только защищает вакцинированное лицо, но и помогает разорвать цепи передачи инфекции.
- 21 ноября сообщалось, что от COVID-19 полностью вакцинировано 23% населения Украины.
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