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Руководитель BioNTech заявил, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год

21 ноября, 2021 воскресенье
22:53
Коронавирус вакцина Pfizer

Глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что от COVID-19, вероятно, придется ежегодно вакцинироваться.

Об этом Шахин рассказал в интервью Bild am Sonntag, сообщает Укринформ .

По его словам, в будущем придется проводить ежегодную ревакцинацию, как сейчас происходит для защиты против гриппа.

"Недавно опубликованные данные нашего исследования свидетельствуют, что вакцинация обеспечивает очень высокую защиту до девяти месяцев, поэтому у вакцинированных людей редко развиваются серьезные заболевания и редко попадают в больницу", - сказал Шахин.

Он добавил, что бустерная доза не только защищает вакцинированное лицо, но и помогает разорвать цепи передачи инфекции.

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COVID-19
Pfizer
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