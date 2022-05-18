Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

"По данным следствия, подозреваемый, осуществляя командование одной из двух батальонно-тактических групп вооруженных сил и национальной гвардии РФ, отдал приказ о нападении и силовом захвате с применением оружия Запорожской атомной электростанции в г. Энергодар. Он также непосредственно принял участие в захвате, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы", - говорится в сообщении.

Такие действия угрожают жизни и здоровью гражданских и нарушают нормы ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г., которая прямо запрещает совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта. В результате нападения на ЗАЭС погибли два человека и повреждены сооружения станции.

Российскому командиру сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

3 марта россияне штурмовали ЗАЭС.

В ночь на 4 марта российские войска захватили ЗАЭС, в результате осбрелов вспыхнул пожар.

11 марта на Запорожскую атомную электростанцию прибыли 11 сотрудников Росатома.

В Энергодаре на ЗАЭС российские оккупанты взрывали снаряды и мины и оказывали психологическое давление на работников станции.

На ЗАЭС захватчики продолжали делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.

3 мая российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар.

9 мая глава Энергоатома Петр Котин заявил, что многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность.

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