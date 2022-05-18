Руководил захватом ЗАЭС, в результате чего погибли два человека: российскому командиру заочно объявили подозрение
ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС, в результате чего погибли два человека и повреждены сооружения АЭС
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По данным следствия, подозреваемый, осуществляя командование одной из двух батальонно-тактических групп вооруженных сил и национальной гвардии РФ, отдал приказ о нападении и силовом захвате с применением оружия Запорожской атомной электростанции в г. Энергодар. Он также непосредственно принял участие в захвате, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы", - говорится в сообщении.
Такие действия угрожают жизни и здоровью гражданских и нарушают нормы ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г., которая прямо запрещает совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта. В результате нападения на ЗАЭС погибли два человека и повреждены сооружения станции.
Российскому командиру сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 3 марта россияне штурмовали ЗАЭС.
- В ночь на 4 марта российские войска захватили ЗАЭС, в результате осбрелов вспыхнул пожар.
- 11 марта на Запорожскую атомную электростанцию прибыли 11 сотрудников Росатома.
- В Энергодаре на ЗАЭС российские оккупанты взрывали снаряды и мины и оказывали психологическое давление на работников станции.
- На ЗАЭС захватчики продолжали делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
- 3 мая российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар.
- 9 мая глава Энергоатома Петр Котин заявил, что многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность.
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