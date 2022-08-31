Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Генерал-полковник возглавил российскую группировку "Восток" и вместе с другими захватчиками оккупировал Здвижовку Бучанского района. Во второй половине марта он жил в захваченном детсаду, обустроив там себе штаб. Оттуда генерал-полковник отдавал приказы о ведении боевых действий и контролировал их выполнение.

В соседней оккупированной Катюжанке, на стадионе захваченной школы, он вручал государственные награды РФ подчиненным военным. Такие действия противоречат международному гуманитарному праву.

Оккупанта обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к нему. Сейчас идет досудебное расследование.

Российскому генерал-полковнику грозит пожизненное заключение.

30 августа объявили подозрения трем оккупантам, которые пытали жителя Бучанского района Киевщины.

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