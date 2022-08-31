Руководил попыткой оккупантов захватить Киев и Киевщину: в Украине будут судить российского генерал-полковника
В Украине будут судить российского генерал-полковника, который организовывал вторжение в северные области страны и руководил попыткой захвата Киевщины
Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.
Генерал-полковник возглавил российскую группировку "Восток" и вместе с другими захватчиками оккупировал Здвижовку Бучанского района. Во второй половине марта он жил в захваченном детсаду, обустроив там себе штаб. Оттуда генерал-полковник отдавал приказы о ведении боевых действий и контролировал их выполнение.
В соседней оккупированной Катюжанке, на стадионе захваченной школы, он вручал государственные награды РФ подчиненным военным. Такие действия противоречат международному гуманитарному праву.
Оккупанта обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к нему. Сейчас идет досудебное расследование.
Российскому генерал-полковнику грозит пожизненное заключение.
- 30 августа объявили подозрения трем оккупантам, которые пытали жителя Бучанского района Киевщины.
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