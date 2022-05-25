Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Генерал-майору полиции Российской Федерации заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, после захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС генерал-майор полиции, исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ, руководил операцией по незаконному удержанию атомной станции. Во исполнение его преступных приказов из складов, цехов, административных зданий, служебных кабинетов и промышленных площадок предприятия было похищено имущество стоимостью свыше 26 млн грн.

Кроме того, оккупанты разукомплектовали и полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая проводила исследования радиоактивных отходов на разных этапах обращения с ними. Такие действия сделали невозможным обеспечение персоналом контроля над радиоактивными отходами.

Досудебное расследование в производстве осуществляет Вышгородское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.

Российские оккупанты захватили территорию Чернобыльской АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля. 9 марта у МАГАТЭ пропала связь с системами мониторинга на ЧАЭС. Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – самой загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье.

Уже 31 марта российские захватчики покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу. До этого они уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС. Только 20 апреля удалось восстановить прямую связь между ЧАЭС и МАГАТЭ.

В марте был задержан заместитель генерального директора ЧАЭС, который дезертировал во время военного положения и скрывался на Закарпатье. 18 мая ему сообщили подозрение в дезертирстве и помощи российским оккупантам.

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