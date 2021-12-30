Руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении участнику "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительной информации командир боевиков потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он состоял в военной форме русского образца.



В ходе досудебного расследования следователи установили, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.



Кроме того, в феврале 2020 злоумышленник получил российское гражданство.



Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 октября украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика ЛНР, который под прикрытием с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций украинской армии.