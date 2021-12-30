Руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении участнику "ЛНР"
СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР, которого военнослужащие задержали на попытке пересечь линии разграничения
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации командир боевиков потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он состоял в военной форме русского образца.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.
Кроме того, в феврале 2020 злоумышленник получил российское гражданство.
Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, 13 октября украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика ЛНР, который под прикрытием с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций украинской армии.
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