Руководил боевыми действиями из детсада под Бучей: в Украине будут судить российского генерала, командовавшего операцией по захвату Киева
Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника ВС РФ, который в феврале – марте 2022 года командовал операцией по захвату Киева с западного направления и зверствами российских военнослужащих в Буче, Ирпене и селах Киевщины
Об этом сообщили в telegram-канале Национальной полиции Украины.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что высокопоставленный офицер российской армии 24 февраля отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Беларуси", - говорится в сообщении.
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Также установлено, что в марте 2022 года генерал проживал в селе Здвижевка Бучанского района и руководил боевыми действиями из здания захваченного агрессорами детского сада.
В селе Катюжанка Киевской области он вручал российским военным государственные награды "для повышения их морально-психологического состояния".
- В Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них – убиты.
- 12 августа в лесу у дороги Блиставица – Здвижевка в Киевской области обнаружили тело киевлянина, расстрелянного российскими военными во время оккупации Бучанского района.
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