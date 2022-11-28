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Главная война с Россией "Руки коченеют, а еще нужно стрелять": боец батальона "Свобода" Лысенко о ситуации вокруг Бахмута
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"Руки коченеют, а еще нужно стрелять": боец батальона "Свобода" Лысенко о ситуации вокруг Бахмута

28 ноября, 2022 понедельник
08:47
война с Россией

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что вокруг Бахмута самая горячая ситуация

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Холод нас немного расстроил. Оперативно закупили средства обогрева, начиная с термоносок и заканчивая грелками для рук, буржуйками, свечами. Когда коченеют руки, не чувствуешь ног от холода, а еще надо стрелять и надо быть очень внимательным - это все истощает", - подчеркнул Лысенко.

Боец также добавил, что украинские защитники делают все, чтобы эффективно, без потерь выбить врага из нашей земли.

"Мы артиллерией проредили противника, но группы мобилизованных, подгоняемых вагнеровцами, пытаются прорываться на наши позиции. Сейчас такие своеобразные качели - то мы отбиваем позиции, то они. Паритет на нашей стороне. Мы подвинулись метров на 500-700, чтобы сохранить личный состав, перегруппироваться и занять более выгодные позиции", - отметил Лысенко.

  • Войска РФ сосредоточились на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. А на Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском – обороняются
  • В течение 27 ноября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.
  • Также подтверждено, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян в Запорожье.

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