"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матчи стартового раунда юношеской Лиги УЕФА пройдут 4 и 25 октября. По результатам жеребьевки, львовский "Рух" U-19 получил в соперники "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Если львовяне пройдут боснийцев, то во втором раунде сыграют с победителем пары "Фамаликан" (Португалия)/"Митьюлланн" (Дания).

"Рух" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Украины U-19. Именно поэтому львовская команда представит нашу страну в Пути чемпионов стран в юношеской Лиге УЕФА.

Формат юношеской Лиги УЕФА

Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке выступит львовский "Рух"). Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. Восемь победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.

Путем Лиги чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробились в групповой этап Лиги чемпионов (напр. - донецкий "Шахтер"). Первые места выйдут непосредственно в 1/8 финала, вторые — попадут в стыковые матчи.

На стадии плей-офф команды по Пути чемпионов стран и Пути Лиги чемпионов уже будут соревноваться между собой.

С кем будет играть "Шахтер" U-19

Состав групп в Пути Лиги чемпионов идентичен группам взрослой Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет против молодежек "Барселоны", "Порту" и "Антверпена".