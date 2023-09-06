"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
Во вторник, 5 сентября, состоялась жеребьевка стартового раунда юношеской Лиги УЕФА
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Матчи стартового раунда юношеской Лиги УЕФА пройдут 4 и 25 октября. По результатам жеребьевки, львовский "Рух" U-19 получил в соперники "Сараево" (Босния и Герцеговина).
Если львовяне пройдут боснийцев, то во втором раунде сыграют с победителем пары "Фамаликан" (Португалия)/"Митьюлланн" (Дания).
"Рух" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Украины U-19. Именно поэтому львовская команда представит нашу страну в Пути чемпионов стран в юношеской Лиге УЕФА.
Формат юношеской Лиги УЕФА
Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке выступит львовский "Рух"). Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. Восемь победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.
Путем Лиги чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробились в групповой этап Лиги чемпионов (напр. - донецкий "Шахтер"). Первые места выйдут непосредственно в 1/8 финала, вторые — попадут в стыковые матчи.
На стадии плей-офф команды по Пути чемпионов стран и Пути Лиги чемпионов уже будут соревноваться между собой.
С кем будет играть "Шахтер" U-19
Состав групп в Пути Лиги чемпионов идентичен группам взрослой Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет против молодежек "Барселоны", "Порту" и "Антверпена".
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